Nível do Guaíba cai 40 cm e volta a ficar abaixo da cota de inundação

O nível do Guaíba voltou a cair nesta terça-feira (4/6) e chegou a 3,46 metros na medição feita pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (SEMA/RS), às 9h. O lago abaixou após uma subida repentina gerada por ventos vindos do Sul ontem (3), quando registrou máxima de 3,86 metros.



De acordo informações da MetSul Meteorologia, os próximos dias terão curva de baixa no lago Guaíba, devido às condições de vento favoráveis e ar quente, que começa ainda nesta semana. Além disso, a previsão dos próximos 10 dias é de chuva escassa no Rio Grande do Sul, que deve ajudar nos processos de limpeza da região atingida pelas enchentes.

Os rios que são afluentes do Guaíba não registraram o mesmo aumento que o lago, ontem, e, portanto, continuam o processo de recuo sem repique.



Ainda segundo a MetSul, o vento sul forte, como o que represou a água no Guaíba na última segunda-feira, dificulta o escoamento das águas para a Lagoa dos Patos. De acordo com a plataforma meteorológica, é comum, em episódios como esse, que o Guaíba suba entre 30 cm e 50 cm.

A Lagoa dos Patos, por sua vez, que, de acordo com a Prefeitura de Pelotas (RS), havia descido de nível para 1,9 m devido aos ventos que levaram água para o norte — o que ocasionou a subida do Guaíba —, hoje voltou a subir e registrou 2,08 m às 7h.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro