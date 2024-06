Empresário comprou, no mês passado, avião que caiu em Santa Catarina

Uma das vítimas da queda de avião em Santa Catarina, o empresário Antônio Augusto Castro comprou a aeronave há menos de um mês, afirmou os familiares ao jornal O Globo.

Antônio, de 52 anos, era sócio de uma construtora com sede em Governador Valadares, em Minas Gerais. Ele viajava ao sul do país para fazer uma vistoria em uma das obras realizadas pela empresa.

O avião caiu entre Garuva e Itapoá, em uma área de mata fechada e muito íngreme, na madrugada desta terça-feira (4/6). Além do empresário, outra pessoa morreu com a queda.

"Durante a madrugada, a aeronave foi localizada, infelizmente não houve sobreviventes na queda, a informação inicial é que são duas vítimas", disse o capitão Ricardo Aberto Dummel, do 7º Batalhão de Bombeiros Militar.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2°/10° GAV) – Esquadrão Pelicano, e um helicóptero H-36 Caracal, do Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (3°/8° GAV) – Esquadrão Puma, foram acionados após o avião cair.

A Força Aérea Brasileira, por meio do Centro de Comando da Aeronáutica (Cenipa), responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) deverá apurar as causas do acidente.