Rodoviária de Porto Alegre volta a operar nesta sexta-feira (7/6)

A rodoviária de Porto Alegre voltará a operar, nesta sexta-feira (7/6), após ser inundada durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Inicialmente, estão previstas apenas viagens intermunicipais, as interestaduais seguirão saindo de Osório, a cerca de 100 Km da capital gaúcha. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (4/6) pelo vice-governador do estado, Gabriel Souza (MDB).

“O restabelecimento dos serviços no Rio Grande do Sul tem sido uma meta diária das nossas ações. E esta operação, inicialmente parcial, vai permitir a retomada de mais linhas e facilitar o transporte das pessoas que chegam e partem para diferentes regiões do Estado. Estamos avaliando alternativas para que a Estação Rodoviária de Porto Alegre volte a funcionar de forma integral o mais breve possível”, ressaltou Souza.

Ao todo, serão restabelecidas 52 linhas intermunicipais de 15 empresas. A primeira viagem será feita às 7h com destino a Capão da Canoa, no Litoral Norte. Com isso, o Terminal Rodoviário Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, será desativado.

A estrutura usual da rodoviária, no entanto, ainda não foi recuperada por completo. De acordo com a diretora de Transportes Rodoviários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciana do Val Azevedo, o espaço terá venda de passagens, área de espera e banheiros para atender aos usuários. Porém, como o fornecimento de energia elétrica ainda não foi totalmente restabelecido, as lojas seguirão fechadas.

Para efetivar o restabelecimento do terminal rodoviário, o governo do estado aguarda a retirada da estrutura do corredor humanitário provisório, que permitiu acesso à capital em meio às ruas alagadas, pela prefeitura Municipal de Porto Alegre. De acordo com eles, a ação deve ser concluída na quinta-feira (6/6).