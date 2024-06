Dona de clínica é indiciada por morte de paciente após peeling de fenol

Dona da clínica de estética em que o empresário Henrique Chagas fez um procedimento chamado de peeling de fenol, a influencer Natalia Fabiana de Freitas Antonio foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo e responderá por homicídio com dolo eventual. O paciente morreu dias depois do procedimento e, segundo a polícia, o óbito ocorreu devido a um choque anafilático por alergia a algum dos elementos utilizados na operação.



A empresária, que também atua como influenciadora digital e utiliza o nome artístico de Natalia Becker, prestou depoimento à Polícia nesta quarta-feira (5/6). Natalia negou ter tido a intenção de matar o cliente. "Estavam sendo muito difíceis esses dias para mim. Estou muito triste pelo que ocorreu. Sinto muito pela família dele. Acabou com a minha vida isso, jamais tive a intenção de prejudicar ele", disse Natalia, em entrevista ao G1.

Investigação da Polícia

Inicialmente, a Polícia Civil havia registrado o caso como "morte suspeita". A tese, no entanto, passou a ser a de investigação por "homicídio". De acordo com o namorado do paciente que morreu, Marcelo Camargo, Natália não pediu nenhum exame médico anterior para saber se o paciente era alérgico a algum medicamento.

Sem diplomas

Embora não seja profissional da saúde que a capacitasse para realizar peeling fenol, Natália Becker fazia procedimentos estéticos em uma clínica na Zona Sul de São Paulo desde o ano passado. A advogada dela diz que Natália fez cursos on-line sobre o assunto.

O Correio conversou com médicos especialziados em dermatologia e cirurgia plástica para abordar os perigos de realizar procedimentos estéticos, como o peeling fenol, com profissionais sem formação médica. Douglas Lobão, dermatologista do Hospital Santa Marta, falou sobre a taxocidade da substância.

“O fenol é extremamente cardiotóxico e nefrotóxico, podendo causar arritmia, falência renal e, até mesmo, parada cardíaca. Portanto, para fazer um peeling profundo, precisa ser realizado por dermatologista e cirurgião plástico com especialização e treinamento na técnica, estar monitorado, de preferência em um centro cirúrgico, com anestesista e todo o suporte necessário”, explica Douglas Lobão, dermatologista do Hospital Santa Marta.

Pra que serve peeling fenol

O procedimento feito pelo empresário morto na clínica da influenciadora é feito com o objetivo estético de disfarçar as rugas, as cicratizes e a acne. Esse feito é provocado porque, segundo o cirurgião plástico Gustavo Guimarães, da clínica Renoir, o fenol é utilizado junto ao óleo de cróton, uma planta cuja seiva causa irritação na pele.

“Depois de aplicado, o ácido vai fazer a descamação da pele durante cinco dias. Depois há a retirada da pele, que está necrosada, e a pele nova nasce sem manchas e com mais qualidades por ter mais vasos sanguíneos”, explica Gustavo Guimarães, cirurgião plástico na Clínica Renoir.