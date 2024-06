Vídeo: ciclista é atropelada por trem ao tentar tirar selfie

Uma ciclista foi atingida na cabeça por um trem no momento em que posava para uma selfie com um grupo de amigas na zona rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu na linha férrea da empresa VLI próximo à Estação Ferroviária de Palestina.

O caso aconteceu há cerca de um mês, mas as imagens viralizaram nesta semana.

Leia também: Bebê deixada sozinha em casa morre atacada por cachorro da família

O vídeo gravado por uma das integrantes do grupo que fazia trilha de bicicleta flagra o momento exato do impacto. A mulher atingida se posicionou para a foto muito próximo da linha do trem no momento em que a locomotiva se aproximava.

Apesar do maquinista ter acionado a buzina diversas vezes, as ciclistas não se afastaram e continuaram a posar para fotos e vídeos.

Os bombeiros informaram que durante o atendimento, a vítima disse que não avaliou a proximidade com a linha do trem. A mulher estava consciente e reclamou de dor na região posterior lateral esquerda das costelas e os militares identificaram que ela aparentava ter fraturado uma costela. Ela foi encaminhada para o hospital. A colega que estava próxima da mulher atingida teve um corte na coxa devido ao impacto da vítima arremessada contra ela.

Logo após o impacto, é possível ouvir a mulher gritando: “Me deita, me deita”. Uma das colegas pergunta: “O que aconteceu”, e ela responde: “Bateu em mim”, e uma outra ciclista tenta acalmá-la: “Calma, tudo bem, respira, respira.”

Em nota, a empresa VLI, responsável pela locomotiva, disse que apura as circunstâncias do acidente e orienta as pessoas a ter um comportamento mais cuidadoso em relação à ferrovia.