Menino de 4 anos achado morto em piscina sofreu asfixia por afogamento

Kaique Gabriel Lima da Silva, 4 anos, foi encontrado morto em uma piscina, na madrugada de quarta-feira (5/6), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a criança teve asfixia mecânica por causa de afogamento. O menino estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (3/6). As informações são do g1.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar de Santa Cruz foram acionados para atender a ocorrência. "Chegando ao local, os policiais foram informados pelo pai de uma criança sobre o seu desaparecimento desde o dia 3 e que a mãe não foi localizada até o momento", disse a corporação.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 36ª Delegacia de Polícia e que uma perícia foi realizada no local onde o menino foi encontrado morto. Familiares da criança estão sendo ouvidos. "Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte e esclarecer todos os fatos", ressaltou.