Caso Djidja: Polícia prende mais duas pessoas e busca dono de veterinária

Nesta sexta-feira (7), o ex-namorado de Djidja Cardoso, Bruno Roberto, e o coach Hatus Silveira foram presos. Também foram detidos, dois funcionários de uma clínica veterinária suspeita de fornecer cetamina à família da empresária. O dono da clínica veterinária, José Máximo Silva de Oliveira foi notificado 3 vezes para prestar esclarecimentos e não compareceu. O homem agora é foragido da Justiça.

Djidja ficou conhecida por interprestar a sinhazinha do Boi Garantido no festival de Parintins e foi encontrada morta no dia 28 de maio, em Manaus. A polícia suspeita que ela teve uma overdose. Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), divulgado na segunda-feira (3/6) aponta que ela teve um edema cerebral que afetou o funcionamento do coração e da respiração. O documento aponta que a morte foi causada por "depressão dos centros cardiorrespiratórios centrais bulbares; congestão e edema cerebral de causa indeterminada". O edema cerebral, caracterizado por um inchaço no cérebro, teria afetado a parte do órgão responsável pelo controle do coração e da respiração.

O ex-namorado de Djidja Cardoso, Bruno Roberto da Silva Lima, e o coach Hatus Silveira, foram presos nesta sexta-feira em uma nova fase da Operação Mandrágora.

“Durante análise do depoimento deles, em confronto com o que foi coletado nos aparelhos telefônicos que já estavam sob posse da polícia em análise preliminar de quebra se sigilos telemáticos, a gente conseguiu identificar algumas inconsistências que levaram à suspeita e por isso representamos pela prisão preventiva e temporária deles”, explicou o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) ao Portal Tucumã.

Operação Mandrágora

Entre os presos, além da mãe e do irmão de Djidja, encontram-se funcionários do salão de beleza da família, o ex-companheiro de Djidja, o personal trainer da família e dois funcionários da clínica veterinária suspeita de fornecer cetamina.

Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Djidja Cardoso.



Cleusimar Cardoso Rodrigues, mãe de Djidja.



Verônica da Costa Seixas, gerente do salão de beleza Belle Femme.



Marlisson Vasconcelos Dantas, cabeleireiro do mesmo salão.



Claudiele Santos da Silva, maquiadora do mesmo salão.



Bruno Roberto, ex-namorado de Djidja



Hatus Silveira, se identificava como personal trainer de Djidja

Os dois funcionários da clínica veterinária não tiveram o nome divulgado. Além dos nove presos, José Máximo Silva de Oliveira teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas.

Além do estabelecimento de José Máximo, outras duas clínicas veterinárias também passaram a ser investigadas pela polícia suspeitas de venderem ilegalmente a substância.

A investigação da polícia trata dos crimes de tráfico de drogas; associação para o tráfico de drogas; perigo para saúde ou para a vida de outrem; falsificação, corrupção e adulteração de produtos destinados para fins terapêuticos e medicinais; aborto provocado sem consentimento da gestante; estupro de vulnerável; charlatanismo; curandeirismo; sequestro; cárcere privado e constrangimento ilegal.