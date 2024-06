Filha revela como foi crescer com os pais serial killers

"Os ossos são encontrados e são de mais de um corpo. E assim começa o pesadelo. Você é a filha de Fred e Rose West." O trecho faz parte do livro Love as always, mum xxx, de Mae West, filha de um casal de serial killers presos em 1994 pela polícia, no Reino Unido.

O título do livro corresponde a uma carta que Mae recebeu de sua mãe, logo após Rose ter sido presa por ajudar seu marido Fred a assassinar uma criança e nove mulheres, incluindo Heather, sua própria filha e irmã de Mae.

Em entrevista ao MailOnline , Mae, que tem um filho e uma filha e é casada, falou sobre o quanto Rose, sua mãe, era controladora e violenta. "Mamãe batia tanto em mim e nos meus irmãos que muitas vezes nos machucávamos. O hospital local sabia que havíamos ido parar no pronto-socorro mais de 30 vezes no total, mas nunca detectou nenhum tipo de padrão", escreveu em um trecho do livro.

O livro foi escrito com base nas memórias de Mae, em pesquisas e nas cartas que Rose lhe escreveu da prisão. O livro descreve sua vida como uma criança que era espancada e também sofria assédio do pai, sem a mãe tomar nenhuma atitude. No livro, ela reflete se preferiria ficar com o pai ou mãe no caso de uma eventual separação.

"É claro que nenhuma criança deveria ter que escolher entre ser espancada violentamente ou ser abusada sexualmente, mas isso era a vida como conhecíamos na rua Cromwell", detalhou.

Mae disse ao MailOnline que visitou Rose na prisão e, por dez anos, acreditou nos protestos de inocência de Rose. Ela disse que a mãe começou a manipulá-la mostrando sentimentos, que, segundo ela, não eram demonstrados em toda a vida.

"Eu não percebi na época, mas mamãe me manipulava. Ela começou a me abraçar e a segurar minha mão quando eu a visitava. Ela nunca havia me demonstrado afeto antes. Ela assinava todas as suas cartas com “Amor como sempre, mamãe”, mas nunca havia dito que me amava antes", comentou Mae sobre quando visitava a mãe da cadeia.

O pai de Mae, Fred West se enforcou na prisão de Winson Green no dia de Ano Novo de 1995, enquanto aguardava julgamento por 12 assassinatos. Rose, 64 anos, mãe de oito filhos, está cumprindo pena de prisão perpétua na prisão de Low Newton depois de ter sido considerada culpada por sua participação em dez assassinatos.

Mae, 51 anos, agora vive com o marido e os filhos em uma cidade inglesa não revelada, mas diz que ainda luta para escapar de seu passado trágico.

Modus operandi dos pais de Mae

O casal alugava os quartos vazios da casa em que moravam para diversas pessoas, principalmente mulheres solitárias. O que elas não sabiam é que isso seria uma armadilha. O final da história era sempre o mesmo: as inquilinas enterradas no porão ou no jardim do que Mae chama de "casa do horror".

"Um dia, quando eu tinha oito anos, descobrimos um armário cheio de roupas e sapatos femininos. Heather e eu costumávamos usá-los, e mamãe não parecia se importar. Só muitos anos depois percebi que eram roupas de jovens que haviam sido assassinadas em casa", escreveu.