Piloto de acrobacias morre em acidente aéreo em São Paulo

O piloto de acrobacias Igor Reis, 51 anos, morreu, nesta segunda-feira (10/6), após sofrer um acidente aéreo em Bauru, em São Paulo. Ele estava pilotando um bimotor quando caiu em um aeroclube. Igor morreu no local.

O piloto se apresentou no domingo (9/6) no evento "Arraiá Aéreo", organizado pela fundação Astropontes, do ex-ministro e atual senador Marcos Pontes (PL-SP). Durante a apresentação, Igor recriou a cena do filme Top Gun: Maverick, em que Tom Cruise pilota uma moto em sincronia com um caça.

A fundação Astropontes lamentou a morte de Igor. "Sua alegria contagiante e sua disposição constante em ajudar causas sociais vai ficar marcada na nossa lembrança. Siga em paz, meu amigo, no seu grande voo", disse, em nota.