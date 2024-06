Vereador do PT nega desvio de doações para o RS: "Acusações falsas"

O vereador da cidade gaúcha Palmares do Sul Filipe Lang (PT), que foi alvo de mandado de busca e apreensão em operação que investiga desvio de doações do Rio Grande do Sul, negou que policiais civis tenham encontrado cesta de alimentos e R$ 15 mil na casa dele, como informado pela imprensa. Segundo o vereador, na residência dele só tinha um revólver de 1945, dado pelo avô dele. A Polícia Civil, no entanto, informou que também foram achados donativos e dinheiro durante a operação.

"Não acharam absolutamente nada vinculado a irregularidades na distribuição de cestas de alimentos. A gente lamenta essas acusações falsas. Tenho a esperança e certeza que dias melhores virão. Quero dizer aos meus adversários políticos que uma eleição deve ser um debate de ideias e desenvolvimento para o nosso município e não essa guerra desleal que estão fazendo comigo", afirmou o vereador.

Na operação de sábado (8/6), foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na área central de Palmares do Sul e também no Balneário de Quintão, que pertence ao município. De acordo com a investigação dos promotores de Justiça Mauro Rockenbach e Leonardo Rossi, os donativos não teriam passado oficialmente pela Prefeitura.

“Tudo indica que foi uma doação para um pré-candidato no próximo pleito. E já temos provas de que parte destes donativos foi encaminhada para famílias não flageladas, conforme planilhas apreendidas”, disse o promotor Mauro Rockenbach.

Segundo a Polícia Civil, Lang foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O delegado Antônio Carlos Ractz Jr. destacou que a "Polícia Civil está apurando crimes praticados para obtenção de donativos e desvio de finalidade na distribuição". São investigados três vereadores.