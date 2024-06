Lotofácil, Timemania e mais: veja os resultados das loterias desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (11/6), quatro loterias: os concursos 3126 da Lotofácil; o 2735 da Mega Sena; o 2103 da Timemania e o 924 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 35,6 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 05-33-46-47-53-59.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03-10-11-12-19-28-31. O mês da sorte é 11-Novembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 4,3 milhões apresentou o seguinte resultado: 13-15-21-45-55-59-73. O time do coração é o 51-Manaus/AM.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-04-05-06-07-09-10-13-14-16-19-21-23-24-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Veja a íntegra do sorteio:

Saiba Mais Mundo Como a máfia albanesa opera na América Latina e até onde chegam seus tentáculos

Como a máfia albanesa opera na América Latina e até onde chegam seus tentáculos Esportes Bruno Guimarães faz alerta para amistoso: ‘Temos que ter cuidado com os contra-ataques’

Bruno Guimarães faz alerta para amistoso: ‘Temos que ter cuidado com os contra-ataques’ Esportes Equipe com apenas jogadores LGBTQIAP+ vai competir em torneio oficial

Equipe com apenas jogadores LGBTQIAP+ vai competir em torneio oficial Esportes Com Carlos Miguel, Corinthians divulga escalação contra o Atlético-GO

Com Carlos Miguel, Corinthians divulga escalação contra o Atlético-GO Mariana Morais Giovanna Antonelli posa de fio dental e eleva temperatura com novo bumbum

Giovanna Antonelli posa de fio dental e eleva temperatura com novo bumbum Flipar Fundada ‘duas vezes’, Buenos Aires se destaca por intensa vida cultural