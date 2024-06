Desafio de inovação busca soluções para pessoas com deficiência

competição de inovação aberta "Datathon: Pessoa com Deficiência no Serviço Público" será entre os dias 22 e 26 de julho, na sede da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). - (crédito: Freepik )

O governo federal lançou um desafio de inovação aberta para receber sugestões da sociedade para identificar e solucionar probemas que as pessoas com deficiência enfrentar no serviço público.

O Datathon, como foi chamada a competição de inovação, tem como principal objetivo a criação de ambientes propícios para discussão e análise de dados e informações que seham capazes de balizar a construção de políticas públicas que garantam acessebilidade e inclusão das pessoas com deficiência no serviço público.

A competição será dividida em quatro fases principais: conceitos; design de problema; ideação e prototipagem; e pitch. Após a apresentação de soluções, os grupos serão avaliados pela comissão julgadora. As equipes que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar receberão troféu de reconhecimento. Além disso, a Enap divulgará as análises de dados realizadas pelas equipes vencedoras.

Serão abertas 40 vagas para participar de uma jornada de análise de dados com duração de 5 dias entre os dias 22 e 26 de julho, na sede da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). As equipes deverão respeitar critérios de diversidade e inclusão e ter entre quatro e seis integrantes. Podem participar pessoas físicas e representantes de empresas ou instituições públicas acima de 18 anos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no portal Desafios Enap até 21 de junho. Nesta sexta-feira (14/6), às 16h, instituição realização um webinar para tirar dúvidas e orientar os pretensos participantes.