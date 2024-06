Projeto do governo dará prêmio de até R$ 50 mil para empreendedoras em tecnologia

Estão abertas as inscrições da segunda edição do Projeto Empreendedoras Tech, que oferece capacitação online para mulheres que lideram empresas de micro e pequeno porte. Ao final, haverá uma premiação de R$ 50 mil para os três melhores times selecionados.

O objetivo é fortalecer empresas e projetos com foco em inovações tecnológicas liderados por ao menos uma mulher, maior de 18 anos, que exerça funções de: executiva (c-Level), sócia, presidente, diretora ou fundadora, a fim de acelerar o crescimento e os resultados dos empreendimentos.

O projeto conta com mentorias, treinamento em oratória e pitch, capacitações, workshops, treinamentos online e uma cerimônia presencial. O programa também oferece um aporte financeiro de R$ 19.382,86, pago em seis parcelas para cada negócio participante.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 29 de junho, por meio da Plataforma Empreendedorismo Inovador Feminino - 2° Edição. No ato da inscrição, as participantes deverão mandar um vídeo que apresente soluções para o desafio proposto. O material deverá ser de até três minutos, gravado em formato horizontal e disponibilizado no YouTube.

Podem participar empresas e projetos de pesquisa e desenvovimento tecnólogico nacionais, formais ou informais, liderados por todas que se identificam com o gênero feminino. É preciso ter disponibilidade mínima de cinco horas semanais e a empresa ou projeto precisa estar em fase de pré-operação (como o produto sendo elaborado para ir ao mercado) ou em operação (o produto já sendo comercializado).

O Empreendedoras Tech é idealizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em parceria com o Impact Hub Brasil.