Vídeo: Homem que matou idoso com voadora chora em reconstituição do crime

Tiago Gomes de Souza, 39 anos, preso por dar um golpe de "voadora" que resultou na morte de um idoso de 77 anos, chorou e ajoelhou em pedido de desculpas durante reconstituição do crime, em Santos (SP). A cena aconteceu na quinta-feira (13/6).

Na ação feita para orientar o inquérito, foram apresentadas as versões do neto da vítima, que estava no local, do autor e de uma testemunha. Entramos em contato com a polícia para mais detalhes sobre a investigação e aguardamos retorno.



Após a simulação, Tiago saiu do local em uma viatura da polícia em meio a gritos de "Assassino" por pessoas que estavam no local.

O crime aconteceu na tarde de sábado (8/6), quando César Fine Torresi, 77 anos, atravessava a rua de mãos dadas com o neto, de 11 anos. Após confusão no trânsito, Tiago, que estava de carro, desceu do automóvel e deu um chute no peito do idoso. O homem chegou a ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

O autor foi preso em flagrante.