FAB encerra coleta de donativos para o RS neste sábado (15/6)

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou nesta sexta-feira (14/6) que vai encerrar a campanha de doações de apoio para o Rio Grande do Sul no próximo sábado.

Por meio da campanha "Todos unidos pelo Sul", a FAB recolheu mais de 16 mil toneladas de ajuda humanitária cedidas por moradores de todos os estados do país. O fim da ação será em todas as bases aéreas: de Brasília, São Paulo e do Galeão, no Rio de Janeiro.

A FAB anunciou ainda que, em todo o período de doações, conseguiu fazer o transporte de 80% das doações recebidas.













Doações no DF

No Distrito Federal, a mobilizações de doações para as pessoas afetas pelas enchentes no Sul do país começaram desde os primeiros dias de inundações no estado.

Em vídeos, registrados pelos repórteres fotográficos Ed Alves e Kayo Magalhães, do Correio Braziliense, na primeira semana de coleta, foi possível ver a grande quantidade de doações recebidas na Base Aérea na ocasião e a formação e uma longa fila de carros com donativos para ajudar a população gaúcha.