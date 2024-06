Polícia investiga suposto envenenamento que matou sete cães em MG

Nove pessoas foram intimadas pela Polícia Civil de Araxá, no Alto Paranaíba, a depor sobre um suposto envenenamento que matou sete cães. O caso, que teve inquérito policial instaurado pela Delegacia Especializada em Crimes Ambientais da cidade, aconteceu na manhã de domingo (9/6), na sede e nas proximidades da Triunfo Concebra, concessionária responsável pela administração da BR-262. O local fica situado à margem da rodovia que liga Araxá à Belo Horizonte.

Segundo relatos de testemunhas, os animais agonizavam quando foram encontrados e apresentavam tremores pelo corpo, diarreias e vômitos. Ainda conforme as testemunhas, os cães viviam em situação de rua e frequentavam a sede da Triunfo.

A PCMG informou, por meio de nota, que as imagens de videomonitoramento foram requisitadas. Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados.

Leia também: Decreto prevê ParCão em todas as regiões administrativas do DF

De acordo com nota da Triunfo Concebra, após descobrir o fato, a concessionária acionou auxílio para os animais. “A Concessionária desconhece as circunstâncias que originaram o ocorrido e permanece à disposição para colaborar com os esclarecimentos do fato", complementou.