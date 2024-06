Duas pessoas morrem em troca de tiros entre polícia e criminosos no RJ

Duas pessoas morreram baleadas em uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos armados que queriam roubar uma moto. O caso ocorreu na saída 6 da Linha Amarela, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As vítimas são uma mulher de 27 anos e um senhor de 64. Uma terceira pessoa pessoa também foi atingida pelos disparos e está em estado grave.

As informações são do g1. Os três ficaram em um fogo cruzado após confronto entre policiais militares e criminosos armados que queriam roubar uma moto. O casal dono do veículo não ficou ferido, mas uma mulher que estava em uma parada de ônibus próxima do conflito e o senhor que embarcava em um ônibus foram atingidos pelos disparos.

Um dos assaltantes foi baleado e preso. No entanto, outros três conseguiram fugir. A Polícia Civil investiga o caso.

O Correio tenta contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber mais informações sobre a ocorrência, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.