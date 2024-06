Quina de São João sorteará prêmio de R$ 220 milhões neste sábado (22/6)

No próximo sábado (22/6) a Caixa Econômica Federal vai premiar o futuro ganhador da Quina de São João com R$ 220 milhões. Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,2 milhão de rendimento no primeiro mês.

Em concursos especiais das Loterias Caixa, como a Quina de São João, o valor não acumula. Se nenhum apostador ganhar na faixa principal, acertando os cinco números, o prêmio será dividido entre os vencedores da segunda faixa (quatro números) e assim por diante.

As apostas podem ser feitas em qualquer volante da Quina, nas casas lotéricas e por meio do aplicativo ou portal Loterias Caixa. Cada aposta custa R$ 2,50.

Para jogar, basta marcar entre cinco a 15 número dentre os 80 disponíveis no cartão. Quem preferir, também pode deixar o sistema escolher os números.

Também há a opção de realizar apostas em grupo com o Bolão Caixa. Os apostadores podem preencher o campo no volante ou comprar uma cota com bolões organizados, que também podem ser adquiridos no portal com tarifa de 35% do valor da cota.