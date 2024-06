Motivado por dívida de R$ 250, homem é suspeito de matar amigo em BH

Polícia Militar atendeu a ocorrência no Bairro Caieiras, em São João del-Rei - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o amigo, de 34, em um aglomerado no Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (19/6). A vítima foi esfaqueada e morreu no local do crime.

À Polícia Militar, o homem relatou que a vítima estava lhe devendo R$ 250. Na ocasião, ele teria cobrado o amigo, que não tinha o dinheiro para pagar a dívida.



O crime aconteceu na casa da vítima. Embora o suspeito tenha afirmado que não estava armado, testemunhas afirmaram que ele teria chegado ao local com a faca usada no homicídio.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que requisitou a perícia no local. Até a publicação desta matéria, a ocorrência ainda não havia sido finalizada. Assim que o registro policial for fechado, o homem deve ser conduzido e ouvido na Delegacia de Plantão.