Criança de 1 ano e 5 meses morre afogada na piscina de casa

Um bebê de 1 ano e 5 meses morreu afogado na piscina infantil na casa da família, nessa terça-feira (18/6), em Muzambinho, no Sul de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, o bebê foi encontrado sem vida pela mãe e pelo irmão.

O irmão mais velho da vítima contou à polícia que a mãe, que é costureira, e o outro irmão estavam em casa realizando seus afazeres quando notaram a ausência do bebê. Após uma busca pela residência, encontraram o bebê boiando na piscina infantil no andar inferior do imóvel.

A mãe do menino pediu ajuda aos vizinhos para levá-lo ao hospital, mas apesar dos esforços, a criança já chegou sem vida. Não foram detectados indícios de violência no corpo da vítima. Em estado de choque, a mãe precisou ser sedada pela equipe médica.

Um perito da Polícia Civil esteve na casa da família e encontrou a piscina com 37 centímetros de água, praticamente na metade de sua capacidade. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.