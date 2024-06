Homem chuta e mata cachorro e vídeo flagra agressão

Um cachorro de apenas dois quilos morreu ao ser chutado por um homem em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma câmera de segurança flagrou o momento da agressão. Nesta quarta-feira (19/6), o suspeito foi encontrado pela Polícia Militar (PM), mas ele não foi preso.

Os tutores foram avisados do que aconteceu e encontraram o cachorro já morto, sem tempo de socorro. O cachorro tinha 10 anos e era da raça yorkshire terrier.

Repercussão

O caso repercutiu nas redes sociais e um suspeito foi visto no Bairro Tibery, em Uberlândia, no lado externo da Unidade de Atendimento Integrado (UAI). Pessoas que sabiam do caso, tentaram conter o homem, que entrou em uma área restrita da unidade de saúde municipal para fugir.

O chute aconteceu na terça (18/6), quando o cachorro estava na porta de casa, no Bairro Jardim das Palmeiras. No vídeo que mostra a agressão, não se vê cachorro atacando o agressor. O homem nem para após a ação.A Polícia Militar foi chamada, fez a verificação e a equipe que atendeu a ocorrência se convenceu de que se tratava da mesma pessoa que chutou o animal.Ele negou ter sido o agressor e não foi preso por não estar em flagrante ou haver mandado de prisão pelo crime de maus-tratos. Apesar disso, foi levado até a Delegacia da Polícia Civil para ser ouvido pela morte do cachorro e pela invasão à UAI.