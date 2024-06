PM e PF interceptam de helicóptero aeronave com 243 kg de cocaína; vídeo

Três helicópteros, da Polícia Militar do Paraná e da Polícia Federal, perseguiram e interceptaram uma aeronave carregada com 243 kg de cocaína, em Jaguapitã, nesta terça-feira (18/6).

Em imagens divulgadas pela polícia, é possível ver a movimentação da aeronave, que faz manobras por regiões de mata, plantações e cidades. A aeronave foi vista inicialmente na zona rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul. A partir disso, as delegacias da PF de ambos estados passaram a trocar informações.

"Durante as buscas realizadas pelo Falcão 01 (Base Norte/BPMOA), Falcão 13 (Base Oeste/BPMOA) e Caçador 06 (CAOP/PF) na Região entre Umuarama e Loanda , o Falcão 13, por meio do sensor infravermelho do imageador térmico que integra a tecnologia embarcada, logrou êxito na localização da aeronave Robinson 44 [helicóptero suspeito] ainda em voo", escreveu a PM nas redes sociais.

A abordagem ocorreu em uma região urbana de Jaguapitã, após o pouso da aeronave. O piloto tentou fugir e se esconder em um carro que estava estacionado, mas foi encontrado também com apoio do infravermelho e de câmeras.

O homem, de 52 anos, foi detido pela Polícia Federal. O helicóptero e a droga foram apreendidos.

Veja o momento da operação: