Chrystian: O que ninguém sabe sobre bastidores da última entrevista

Inacreditável! O cantor Chrystian partiu desta vida enquanto sua última entrevista e apresentação eram exibidas na TV. Durante uma entrevista no programa "The Noite", do SBT, o músico contou sobre o procedimento de transplante de rim a que precisaria ser submetido.

Emocionado, Chrystian revelou a surpresa de ter como doadora a sua esposa, Key Vieira, que estava presente na plateia assistindo ao marido. “Será em outubro. Tive uma emoção muito grande quando ela falou para o médico: ‘Eu sou doadora’. Ele perguntou: ‘Como é que você sabe que é compatível?’. E ela respondeu: ‘É muito simples, eu e o Crhystian somos um só”, afirmou.

Além de Chrystian, estavam presentes no quadro seu irmão Ralf, e os cantores Sérgio Reis e Renato Teixeira. Juntos, o quarteto falou de relacionamento, amizade, e contaram histórias da carreira que consagrou o estilo da música sertaneja no Brasil.

“A Jovem Guarda foi muito importante para nós e para o Brasil. A gente só gravava versões, até que Roberto Carlos veio e gravou Splish Splash. Começou com ele e o Erasmo criando as músicas deles, depois apareceram o Sérgio Reis com Coração de Papel; eu, que, como compositor, gravei 360 músicas. A Jovem Guarda lançou todo esse naipe de artistas”, ressaltou Chrystian.

Danilo Gentili fala sobre entrevista

Ainda surpreso com os últimos acontecimentos, Danilo falou sobre a última entrevista do cantor. "Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com Chrystian a entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito", iniciou ele.

"Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e Renato Teixeira . Nos divertimos muito! Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar", disse ele.

