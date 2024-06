Polícia prende acusada de envolvimento no sequestro de Marcelinho Carioca

Eliane Lopes de Amorim, uma das acusadas de participar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca em dezembro de 2023, em São Paulo, foi presa em flagrante na manhã de sexta-feira (21/6). A operação foi deflagrada por policiais da 5ª Delegacia Patrimônio e investiga uma quadrilha acusada de aplicar golpes contra clientes de bancos.

Os mandados de busca e apreensão ocorreram em um condomínio de luxo em Igaratá, no interior paulista. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), além de Eliane, outros 11 suspeitos de integrarem a quadrilha também foram detidos no local.



A “central dos golpes” foi descoberta após a denúncia de vizinhos que consideraram a movimentação na residência suspeita. Segundo relatos, supostos moradores do imóvel entravam e saiam do local com notebooks, fones de ouvido e outros equipamentos eletrônicos com uma frequência alta.



Após as denúncias, equipes do Deic fizeram campana na região e desconfiaram que uns dos imóveis estava sendo usado por criminosos. Ao entrarem no local para fazer as devidas abordagens, os policiais encontraram 12 notebooks, 18 celulares, cinco fones de ouvido, três veículos e um sistema de internet por satélite. Nos computadores, os investigadores encontraram uma planilha com vários nomes e roteiros sobre como fazer com que as vítimas caíssem em golpes.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública, durante a abordagem, parte do grupo tentou fugir do local, entre eles, Eliane, acusada de receber o dinheiro do sequestro de Marcelinho Carioca. Ela teve prisão preventiva decretada pelo crime na época, mas no dia 16 de janeiro deste ano a Justiça atendeu pedido de sua defesa e determinou que ela ficasse em prisão domiciliar.



Segundo informações da polícia, durante a tentativa de fuga, Eliane teria caído de um barranco na parte de trás do imóvel e quebrou duas costelas. A mulher e outros suspeitos que também se machucaram ao tentar fugir pelos fundos da casa foram levados a um pronto-socorro e, em seguida, encaminhados para a delegacia.

O Correio não conseguiu contato com a defesa de Eliane. A reportagem solicitou informações sobre os advogados da mulher à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP), mas não foi atendido especificamente sobre o tema. O espaço segue aberto para possíveis manifestações por parte da defesa de Eliane.