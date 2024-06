Marcelinho Carioca: Veja apartamento do jogador que foi a leilão por dívidas

Marcelinho Carioca teve seu apartamento leiloado por R$ 672 mil, após acumular dívida milionária com o condomínio onde o imóvel fica localizado, na Mooca, Zona Leste de São Paulo. O lance foi feito por um empresário do ramo automotivo.

O imóvel do ex-jogador conta com três suítes e três vagas na garagem, além de uma área total de 513 m² e área privativa de 329 m². Avaliado em R$ 1,3 milhão, o espaço conta com área de lazer com piscina, sacada com churrasqueira, suítes com floreira, suíte master com closet e sacada e terraço coberto com pé direito duplo.

A Justiça de São Paulo aceitou o lance dado em maio deste ano. O apartamento precisou ir a leilão após Marcelinho acumular dívidas de condomínio que estavam em R$ 2,4 milhões em janeiro de 2020. Apesar disso, o processo teve início em 2004 e ainda segue em curso.

Contudo, vale ressaltar que essa não foi a primeira vez que o ex-jogador teve problemas financeiros. Em julho de 2023, , Marcelinho Carioca precisou fazer um acordo com o Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. Isso porque ele tinha uma dívida de R$ 143 mil que corria desde 2007. No entanto, conseguir negociar o pagamento em R$ 44 mil.

No entando, a dívida não foi paga de uma só vez. O ex-jogador parcelou em duas vezes. A primeira entrada foi de R$ 14.154,31, já a outra, foi de R$ 30 mil. A segunda parcela foi feita via Pix, pega conta de um dos representantes de Marcelinho.