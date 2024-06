Congresso receber exposição sobre os 150 anos da arte ítalo-brasileira

Em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, o Salão Negro do Congresso Nacional receberá a exposição inédita Oltreoceano. 150 anos de arte ítalo-brasileira entre os dias 26 de junho a 14 de julho.

A arte brasileira foi diretamente influenciada por artistas da Itália e descendentes. Para o curador Marcelo Gonczarowska Jorge, ex-diretor do Museu de Arte de Brasília (MAB), "não há, efetivamente, arte brasileira sem a contribuição dos italianos".

A exposição — realizada pela Embaixada da Itália, em colaboração com a Frente Parlamentar Mista Brasil-Itália — visa mostrar obras raras e traçar um paralelo entre as artes de ambos os países.

"O visitante vai encontrar uma exposição inédita, que reúne a elite da história da arte e do design nacional. É surpreendente imaginar que esta é a primeira vez, no Brasil, em que se faz uma mostra que narra a permanente contribuição dos italianos à arte do Brasil ao longo de 150 anos. O público verá esculturas, desde o final do século XIX até os dias de hoje. Desenhos, pinturas e gravuras, além de móveis de design criado por designers italianos, como Lina Bo Bardi, e brasileiros, como uma rara Cadeira Atlântica dos irmãos Campana", pontuou Marcelo Gonczarowska Jorge, em entrevista ao Correio.

Pela primeira vez, obras que pertencem a Embaixada da Itália serão expostas ao público nesta exposição. Quatro obras de Candido Portinari estão entre as contempladas.

Além disso, o curador ressalta que as obras serão expostas em cavaletes de cristal de Lina Bo Bardi — uma arquiteta italiana radicada no Brasil que ajudou a revolucionar a arquitetura moderna brasileira—, criados para o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP,) cujo o edifício da Avenida Paulista também foi desenhado por ela.

Orgulho da exposição

Para o Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, o fato da exposição ser realizada no Salão Negro no Congresso, onde se concentra o poder democrático, o enche de orgulho.

"O vínculo entre Brasil e Itália é um vínculo entre populações, antes de ser um vínculo entre estados e, portanto, qual lugar melhor e mais rico em significado que o Congresso, a casa do povo, para abrigar esta mostra tão densa em significado", destacou o embaixador.

Ao todo, 37 obras nas mais diversas linguagens e de 33 artistas diferentes foram contempladas na exposição. Entre os artistas estão: Alfredo Volpi, Eliseu Visconti, Fulvio Pennacchi, Mario Zanini, Aldo Bonadei, Victor Brecheret, Anita Malfatti, Alfredo Ceschiatti, Glênio Bianchetti, Sergio Romagnolo, Lina Bo Bardi, entre outros. A coleção foi montada em colaboração do MAB e de colecionadores privados.

Para o presidente da Frente Parlamentar Brasil Itália, Luiz Fernando Faria, a exposição é uma chance de apreciar e pensar sobre as influências que ajudaram a moldar o Brasil que conhecemos. "Celebrar os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos é reconhecer o quanto eles e seus descendentes contribuíram para o nosso desenvolvimento artístico e cultural", disse ele.

Saiba como prestigiar

Oltreoceano. 150 Anos de arte ítalo-brasileira

Local: Salão Negro do Congresso Nacional, em Brasília

Data: 26 de junho a 14 de julho de 2024

26 de junho a 14 de julho de 2024 Horário: Segunda a sexta das 9h às 13h e 14h às 18h; Sábado, domingo e feriados 9h às 18h

Segunda a sexta das 9h às 13h e 14h às 18h; Sábado, domingo e feriados 9h às 18h Entrada: Gratuita

*A visita guiada da exposição com monitores pode ser solicitada no local, conforme disponibilidade e sem agendamento prévio.