Servidores do Ibama deflagram greve em 18 estados nesta segunda-feira

Servidores do Ibama e representantes do governo discutem reajustes salariais desde o início do ano. Em maio, categorias que atuam em entidaders públicas do meio ambiente apresentaram ao MGI propostas de aumento salarial e reestruturação de carreira - (crédito: Ibama/Divulgação)

Servidores do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) anunciaram greve em 18 estados brasileiros, nesta segunda-feira (24/6). Em alguma unidades da federação, como Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins, Goiás e Pará, os funcionários do Ibama já estão de braços cruzados. Nos outros estados, a paralisação começará no dia 1ª de julho.

Leia também: Ibama cria plataforma de monitoramento de recuperação ambiental

Os servidores reivindicam reestruturação de carreira e aumento salarial. No quesito de remuneração, os funcionários do Ibama querem equiparação de salário com os funcionário da Agência Nacional de Águas (ANA). Isso seria um aumento de mais de 70%, já que a remuneração passaria R$ 8.817,72 para R$ 15.058,12.

Leia também: Servidores do meio ambiente fazem contraproposta ao MGI

A proposta feita pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) foi de resjuste salarial de 19 a 30%. Servidores do Ibama e representantes do governo discutem reajustes salariais desde o início do ano. Em maio, categorias que atuam em entidaders públicas do meio ambiente apresentaram ao MGI propostas de aumento salarial e reestruturação de carreira.

O Correio aguarda respostas do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente — órgão responsável pelo Instituto do Meio Ambiente — sobre quais serão as ações tomadas em relação à paralisação dos servidores. Até o fechamento da matéria, não houve respostas.