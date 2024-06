RS tem frente fria e chuvas previstas para os próximos dias

Uma massa de ar polar ganhará mais intensidade a partir desta terça-feira (25/6) e temperaturas devem cair em todo o Rio Grande do Sul para a próxima semana, alertou a Defesa Civil. Em algumas regiões, a mínima pode chegar a -2°C no decorrer dos próximos dias. Além do frio, as metades norte e leste do estado terão vários pontos onde pode chover de 50 a 100 mm nos próximos 10 dias, de acordo com a MetSul Meteorologia.

O dia mais frio desta semana no estado será na quinta-feira (27), devido ao ar polar que atingirá todo o RS, com mínimas entre 1 e 4°C, especialmente nos Vales e Serra gaúcha. As demais regiões vão oscilar entre 5 e 8°C. As temperaturas durante a tarde devem subir pouco, ficando em torno dos 14 aos 17°C.

Já no fim de semana, o domingo (30) terá temperaturas ainda mais baixas, principalmente pela manhã, quando variam entre -2 e 1°C em algumas regiões. Além de geadas previstas especialmente em Oeste, Campanha, Serra, Centro e Norte, informou a Defesa Civil em nota.

Outra preocupação no estado são os níveis dos rios que seguem subindo. O lago Guaíba subiu cerca de 5 centímetros da tarde ontem para hoje, e está a 3,36 cm de acordo com a medição na Usina do Gasômetro feita pelo Serviço Geológico do Brasil(SGB), às 9h. A cota de alerta é 3,15cm e a de inundação é de 3,60m.

O meteorologista Francisco Diniz explica que a alta ocorreu devido às chuvas na bacia do Taquari e ventos do sul que represaram altos volumes no Guaíba. “Deve começar a baixar aos poucos porque terá vento de sul e sudeste que represa a água na lagoa dos patos.”

Em cidades como Eldorado do Sul, fortemente atingida pelas enchentes, o frio é uma preocupação ainda maior, segundo o geógrafo Sebastain Fuentes. Mais de 60 pessoas do município tiveram que sair de suas casas novamente devido às chuvas recentes. “Pessoas que foram resgatadas e estão em abrigos não têm as condições térmicas para aguentar uma onda de frio adequadamente”, alerta.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

