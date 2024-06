Granizo do tamanho de ovos atingem o Rio Grande do Sul

Moradores da região do Centro-Serra do Rio Grande do Sul encontraram pedras de granizo do tamanho de ovos de galinha na tarde de domingo (23/6). Segundo o MetSul, o fenômeno acompanha o avanço da frente fria que, ao encontrar o ar mais quente, forma fortes temporais na região.



O temporal de granizo atingiu em maior intensidade o município de Arroio do Tigre, localizado no Centro-Serra, segundo a Rádio Sobradinho. O prefeito da cidade, Marciano Ravanello, informou que 80% dos imóveis foram afetados e que a Defesa Civil já distribuiu 30 rolos de lona para os moradores, mas a procura ainda é grande. Ravanello orienta que, em caso de necessidade de mais material, os moradores devem se dirigir ao Parque de Máquinas para a coleta.



Cidades da região do Norte do Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e Serra Gaúcha também enfrentaram pedras de granizo e a previsão é de chuva intensa para esta segunda-feira (24/6), principalmente no norte gaúcho e na divisa com Santa Catarina. De acordo com o MetSul, o deslocamento do sistema frontal nas regiões de Santa Catarina e do Paraná pode causar instabilidade com chuvas moderadas a forte com raios, ventos e risco de granizo.

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza