Aeroporto Santos Dumont interrompe operações após avião "atropelar" ave

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, interrompeu pousos e decolagens na manhã desta quarta-feira (26/6) depois que um avião da Gol colidiu contra uma ave.

De acordo com a Infraero, as operações de pouso e decolagem ficaram suspensas entre 8h08 e 8h19, "devido à colisão com pássaro de uma aeronave da empresa aérea Gol, proveniente do Aeroporto de Congonhas".

De acordo com a instituição apenas um voo sofreu atraso para pousar por conta do procedimento de vistoria e limpeza da pista.

O Correio entrou em contato com a Gol, mas até o momento não obteve resposta.