Viviane Araújo se recusa a gravar documentário de Belo

A guerra está instaurada! O documentário da vida do cantor Belo nem foi ao ar e já está causando polêmica no mundo dos famosos. Segundo o apresentador Léo Dias, a sambista e ex-mulher do artista, Viviane Araújo, negou participar da dramaturgia do pagodeiro.

Entretanto, o motivo vem a seguir. Segundo o jornalista, uma terceira pessoa estaria embarreirando a participação da musa, Guilherme Militão, marido da dançarina. A revelação aconteceu ao vivo no programa 'Fofocalizando', no SBT.

Léo Dias contou detalhes da situação e revelou a resposta de Militão dada à esposa sobre a proposta do ex-marido: "Eu não gostaria que você fosse lá fazer um depoimento sobre um relacionamento que acabou, que faz parte do seu passado, e que vai voltar tudo à tona, e reviver tudo aquilo. A sua imagem mais uma vez estará associada ao Belo", disparou o jogador.

A web ficou do lado da musa. "Belo admiro muito como cantor, mas deixa a Viviane fora. Ela merece respeito", comentou uma internauta. "Difícil um marido que concorde com uma coisa dessa", disparou outro usuário. "Fala sério! É até ridículo fazer esse convite né", disse uma fã da musa.

Para quem não acompanhou, durante uma entrevista, Belo revelou que, em breve, um documentário sobre a sua vida será transmitido para o público. O cantor disse que toda a sua história será contada, inclusive, momentos em que esteve na prisão e Viviane Araújo, na época, visitava ele no presídio.

