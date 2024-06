Ana Paula Siebert diz por que não beija Roberto Justus em público

Nada de beijo! A atual esposa do empresário Roberto Justus, de 69 anos, Ana Paula Siebert, de 36 anos, respondeu algumas questões sobre o seu relacionamento com o investidor, na última terça-feira (25). Nas redes sociais, Ana Paula disse o motivo pelo qual não beija o marido em público.



Nos stories do Instagram, a influenciadora afirmou que realmente prefere guardar as demonstrações de afeto para o ambiente mais privado. "Se eu ficasse dando beijo nele, as pessoas iriam comentar. Uma coisa que eu acho muito feio, é casal ficar se beijando, se agarrando, eu não acho legal", disse ela.

Além do beijo, os internautas foram além. Em uma caixinha de perguntas, um seguidor questionou quem entre o casal seria o mais 'fogoso'. A resposta não veio! Ana Paula sem acreditar na falta de noção dos usuários, se negou a responder.

A web é claro, não deixou passar despercebido as respostas da influenciadora. "Eu imaginava que ela não beijava porque está sempre bem maquiada e para não borrar a maquiagem", comentou um usuário. "Se fosse um Cauã, iria fazer questão", disparou outro internauta.

Vale lembrar que Ana Paula e Roberto Justus são casados desde 2015. Eles são pais de Vicky, de 4 anos. Além dela, o empresário também é pai de Ricardo, Fabiana, Luiza, e Rafaella Justus, frutos de relacionamentos anteriores.