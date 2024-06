Alinhamento de planetas será visível no Brasil neste sábado

Os planetas Saturno, Marte e Júpiter e a Lua, que formarão uma linha reta em alinhamento, poderão ser vistos a olho nu no céu do Brasil no início da manhã do próximo sábado (29/6), por volta das 6h25.

O fenômeno astronômico, chamado de conjunção, será visível tanto do hemisfério norte como no hemisfério sul.

Uma conjunção ocorre quando dois ou mais corpos celestes aparecem próximos no céu — de acordo com a ilusão de ótica, já que os planetas estão separados por milhares de quilômetros.

O fenômeno ocorrerá com mais visibilidade no dia 29 de junho, porém o alinhamento dos planetas com a Lua também deve ser visível alguns dias antes ou alguns dias depois.

Na quinta-feira (27) e sexta-feira (28), também será possível observar duas outras conjunções no céu noturno. A Lua aparentará estar bem próxima de Saturno durante a madrugada do dia 27. Ambos os astros devem nascer na direção leste.

Já no dia 28, também será possível ver Júpiter que passa ao lado do aglomerado de estrelas das Híades, pouco antes do amanhecer, também na direção leste.



A parade of planets is underway, and for the next two days, the crescent Moon will join the crowd.



Where are you watching from? Share your planetary alignment photos with us—bonus points if the weather is good: https://t.co/9iX86VJF7K pic.twitter.com/eNFK1SOdBU — NASA (@NASA) June 23, 2022