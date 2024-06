Perigo! Umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% ao longo da tarde no DF

O dia amanheceu com céu claro e poucas nuvens nesta quarta-feira (26/6). Com a previsão de que a umidade relativa do ar se mantenha em torno ou abaixo dos 30% nos horários mais quentes da tarde, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu novo alerta amarelo para perigo potencial de baixa umidade no Distrito Federal. Hoje, a temperatura mínima registrada foi de 8°C, na estação meteorológica do Gama. Já a temperatura máxima esperada é 29°C.

A massa de ar quente e seca que predomina na região central do Brasil, por ser um sistema de alta pressão, não favorece a formação de nuvens, portanto, a tendência é de que a umidade mantenha-se baixa. "Somente as frentes frias, que vem acompanhadas de massas de ar polar, poderiam provocar quedas de temperatura e aumentar a nebulosidade, provocando chuvas. Mas com a atuação dessa massa de ar quente e seco, não há previsão de quando elas podem vir a se aproximar", destaca o meteorologista do Inmet, Cleber Souza.

Segundo o especialista, não é mais questão de quando irá chover, mas simplesmente de quantos dias consecutivos vai ficar sem chuva daqui para frente. "Já tivemos mais de 150 dias sem chuva no DF. Este ano, não chove há 64 dias no Plano Piloto", ressalta.

Quantos mais dias sem precipitação, vale lembrar, maior a necessidade de aumentar a hidratação e os cuidados com a exposição ao Sol.