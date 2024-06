Polícia Militar do DF vai abrir novo concurso para oficial capelão

YR Yasmin Rajab

O certame ofertará duas vagas, sendo uma de preenchimento imediato e outra pra formação de cadastro reserva - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai abrir um novo concurso público destinado a contratação de pessoal ao curso de habilitação de oficiais capelães, para o Quadro de Oficiais Policiais Militares Capelães. A informação foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (26/6).

A corporação designou uma comissão para elaboração de estudo técnico preliminar para contratação da banca examinadora. A equipe é formada pelos seguintes policiais militares:



CAP QOPM Renata Bontempo Cipriano de Barros - integrante demandante;

1º SGT QPPMC Leonardo Foggia Pereira - integrante administrativo;

3º SGT QPPMC Aymara Caroline Alves Ferreira - integrante técnico.

O certame ofertará duas vagas, sendo uma de preenchimento imediato e outra pra formação de cadastro reserva, para o cargo de oficial capelão.