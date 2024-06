Bruno e Dom: Justiça acata denúncia contra 5 pessoas por ocultação de cadáver

A Justiça Federal recebeu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra mais cinco pessoas que, segundo o MP, estavam envolvidas na ocultação dos cadáveres do indigienista Bruno Prereira e do jornalista Dom Philips. Bruno e Dom foram assassinado em 2022, no Vale do Javari, no Amazonas. Os dois estavam no local para realizar entrevistas para a produção de um livro sobre os povos indígenas

Segundo a acusação do MPF, os cinco envolvidos na ocultação dos cadáveres do indigenista e do jornalista são Francisco Conceição de Freitas, Eliclei Costa de Oliveira, Amarílio de Freitas Oliveira, Otávio da Costa de Oliveira e Edivaldo da Costa de Oliveira. Os quatro últimos réus irão responder, ainda, por corrupção de menor por terem convencido um jovem com menos de 18 anos a participar do crime.

Denúncia

Na denúncia, o MPF não incluiu Amarildo da Costa Oliveira (o “Pelado”) e Jefferson da Silva Lima (o “Pelado da Dinha”), pois já respondem por de ocultação de cadáver. Os dois, juntamente com Oseney da Costa de Oliveira (“Dos Santos”), serão levados a júri popular pelo homicídio por motivo torpe e mediante emboscada, no caso de Bruno, e pelo homicídio mediante emboscada e para assegurar a impunidade do crime anterior, no caso de Dom.

Além das ações contra os executores, o MPF busca identificar os possíveis mandantes dos assassinatos em uma outra investigação, que segue sob sigilo e está em fase de diligências finais.