Homem que matou fã de Taylor Swift no RJ é condenado a 33 anos de prisão

Anderson Henrique Brandão, apontado como responsável pelo assassinato do estudante Gabriel Mongenot, de 25 anos, foi condenado a 33 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), nesta terça-feira (25/6).

O jovem, fã da cantora Taylor Swift, morreu em novembro do ano passado após ser atingido com golpes de faca proferidas por Anderson, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele estava no estado para assistir um show de Taylor.

De acordo com o depoimento de uma das testemunhas, Gabriel estava dormindo quando acordou assustado durante a abordagem. Ele foi atingido com um chute e caiu. Em seguida, o jovem se levantou novamente e o autor foi em sua direção e o atingiu com os golpes.

Além de Anderson, Jonathan Batista Barbosa também foi detido, mas foi absolvido e teve a prisão revogada.

Relembre o caso



Um jovem de 25 anos foi morto em uma tentativa de assalto na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na madrugada de 19 de novembro. A vítima é Gabriel Mongenot Santana, um turista de Mato Grosso do Sul que estava em terras cariocas para acompanhar o show da cantora Taylor Swift.

Os suspeitos do crime já tinham ficha criminal e haviam sido presos em flagrante. No entanto, eles foram soltos após uma audiência de custódia um dia antes do crime.

Durante o crime, foram levados a chave de um veículo e dois telefones celulares. Os suspeitos foram detidos após o crime por policiais militares.