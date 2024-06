Pablo Marçal lança consultoria com Renato Cariani, réu por tráfico

O empresário e pré-candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) vai lançar uma mentoria com o influenciador Renato Cariani, réu por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Marçal enfrenta acusações referentes a operações fiscais de Cariani e destacou a integridade e as significativas contribuições do amigo para a sociedade, especialmente no âmbito empresarial.

Leia também: PF combate crimes ambientais na Terra Indígena 7 de Setembro

Em nota enviada ao Correio, Marçal disse não se preocupar em associar sua imagem a do influenciador réu. “Ele é um bom homem, com um grande coração e já ajudou milhares de pessoas a terem mais saúde e mais qualidade de vida. É importante lembrar que não existe qualquer condenação judicial contra ele".

"Cariani está sendo perseguido e investigado por ser um apoiador de Bolsonaro com influência e relevância nas redes, assim como tantos outros nomes, inclusive eu", disse o empresário.

O candidato acrescentou que Cariani é investigado, mas o presidente Lula (PT) teria sido condenado — na verdade, as condenações foram anuladas. "Fico admirado em ver que pegam tanto no pé do Cariani por ser investigado, mas o atual presidente já foi condenado em 3 instâncias, está solto, e ninguém fala nada sobre isso.”

De acordo com a pesquisa da Quaest divulgada nesta quinta-feira (27), Marçal estaria em quarto lugar na disputa com 10% da intenções de voto. No primeiro lugar estão empatados tecnicamente Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Datena (PSDB).

Cariani virou réu em fevereiro deste ano com outras quatro pessoas. A denúncia do Ministério Pública foi aceita pela Justiça de Diadema. O grupo teria desviado produtos químicos para produção de drogas.