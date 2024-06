Quatro homens são presos com armas e drogas no Paranoá

Na noite desta quarta-feira (26/6), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio dos policiais militares do GTOP 40, prendeu, no Paranoá, quatro homens com drogas, balança, armas, dinheiro e itens geralmente associados ao tráfico de drogas. Segundo a corporação, a ação aconteceu após o recebimento de uma denúncia anônima que alegava a existência de tráfico de drogas na Quadra 15 do Paranoá.

No local, os policiais depararam-se com um veículo que, segundo eles, tentou fugir ao notar a presença da viatura. Após perseguição, os policiais abordaram os suspeitos e encontraram quatro tabletes de maconha, armas de fogo, uma balança e uma quantia em dinheiro, além de itens geralmente associados ao tráfico de drogas.

Os homens foram presos e encaminhados para a 6ª Delegacia de Polícia, localizada no Paranoá.