Homem atira em carro blindado ocupado por idosa de 79 anos

Os criminosos conseguiram fugir do local. Até o momento ninguém foi preso - (crédito: Reprodução/X/@diario_litoral)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem atirou contra um carro ocupado por uma idosa de 79 anos. O caso ocorreu em Guarujá (SP), na noite de terça-feira (25/6). Um grupo de cinco criminosos se aproximaram e tentaram abrir a porta do veículo, mas não conseguiram. Após a tentativa frustrada, um deles disparou contra a janela, que não quebrou porque era blindada. As informações são do Uol.

A idosa não ficou ferida. Os criminosos conseguiram fugir do local. Até o momento ninguém foi preso. O caso foi registrado como tentativa de roubo de veículo e é investigado pela Delegacia de Guarujá.

Criminoso atira em carro blindando de idosa em Guarujá; ASSISTA pic.twitter.com/OdyKgpebch — Diário do Litoral (@diario_litoral) June 28, 2024

O Correio tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.