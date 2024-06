Sinhazinha, Cunhã-Poronga e Amo do Boi: os personagens do boi de Parintins

Começa neste fim de semana o 57º Festival do Boi de Parintins . Trata-se de uma manifestação multiartísitca, envolvendo música, artes cênicas e coreográficas no coração da Amazônia , na ilha de Parintins a 369 quilômetros de Manaus

A cidade, também conhecida como Ilha Tupinambarana ou Ilha da Magia só pode ser acessada de barco ou avião. E no último fim de semana de julho recebe milhares de turistas de todas as partes do mundo.

Em 2023, o Festival movimentou R$ 146,6 milhões na economia em Parintins e atraiu 110 mil pessoas para a ilha Tupinambarana. Agora, o Governo do Amazonas estima que 120 mil turistas visitem a ilha este ano. O número de visitantes supera a quantidade de habitantes da cidade, que é de 115.363.

O Boi-bumbá de Parintis

As estrelas do festival de Parintins são os Bois Caprichoso e Garantido e a festa é considerada Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O Boi-Bumbá é uma tradição centenária que surgiu na Amazônia como brincadeira dos caboclos ribeirinhos parintinenses, nos quintais das casas durante as festividades juninas. Sob a influência do Bumba Meu Boi, do Maranhão, e das festas de folguedo, comuns no Nordeste, o boi de Parintis evoluiu e ao longo dos mais de cem anos de existência ganhou características e elementos próprios que reunem a identidade dos povos tradicionais da Amazônia.

Leia também: Quadrilha junina é reconhecida como manifestação da cultura nacional

O Boi Caprichoso é representado pelas cores azul e branco; Já o Boi Garantido é simbolizado pelas cores vermelho e branco. O Caprichoso venceu o Festival de Parintins 24 vezes e o Garantido foi campeão 32 vezes.

Durante o festival, um corpo de jurados avalia a apresentação dos dois bois e observa o desempenho de 21 itens de oficiais que incluem personagens e alegorias. Confira abaixo os itens oficiais e os personagens que fazem parte do duelo.

Itens Oficiais