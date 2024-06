Enteado faz acusações ao líder da Bola de Neve: "Chutava minha cabeça"

O fundador e líder da Igreja Bola de Neve, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, foi acusado pelo enteado de cometer uma série de abusos contra ele e a mãe, a também pastora Denise Seixas. Rina já está afastado de suas atividades como pastor após denúncias de importunação sexual contra uma ex-funcionária.

Nathan Gouvêa contou, em entrevista ao Portal Uol, que tinha 6 anos quando a mãe se casou com Rina. "Me chamava para jogar videogame. Uma vez, coloquei um CD úmido e o jogo não rodava. Para cada vez que eu tentava fazer o jogo funcionar e não dava certo, ele me dava um chute na cabeça", declarou ao portal.

"Não enxergava algumas coisas que ele já fazia comigo como ruins, mas, na verdade, como uma coisa que um pai deve fazer. Tinha 7 anos, estávamos eu e um amigo na casa de praia dançando aquela música Olha a onda. Ele viu e ficou extremamente irritado, me bateu e deixou, eu e meu amigo, pelados numa sacada. Dava para todo mundo ver. Ficamos assim por horas", contou.

"Eu só via os abusos psicológicos. Eu não via o que estava debaixo do meu nariz. Éramos dois serviçais em casa, eu e minha mãe. Ele jamais se levantava do sofá para fazer qualquer coisa, começava a gritar quando queria algo e ficavam os dois apavorados. Agressão verbal e tratamento desmedido eram frequentes. Nunca vi ele agredindo (fisicamente) a minha mãe, mas via uns roxos meio estranhos no braço dela", relatou.

Em nota enviada ao Correio, a assessoria do pastor nega as acusações. "O apóstolo Rinaldo Seixas nega categoricamente as falsas afirmações apontadas pelo enteado e confiança de que todas as denúncias se mostrarão infundadas após as investigações e apreciação pelo Ministério Público e Poder Judiciário."

O Correio entrou em contato com a Bola de Neve, mas até o momento não obteve resposta.