Entrevista sobre nude vazado viraliza: "Parte íntima cheia de pelos"

Após ter fotos íntimas vazadas, o influenciador Artur Braz prestou queixa sobre o caso na delegacia e suspeita que tenha sido vítima de revenge porn ou pornografia de vingança. Após abrir um boletim de ocorrência sobre o caso, o rapaz concedeu entrevista, junto de seu advogado, para a versão local do “Balanço geral”, da TV Guararapes, afiliada da Record TV em Recife (PE), para falar do crime. Mas a verdade é que ele acabou divertindo o público e virando meme com o jeito de narrar a história. Mais preocupado com a falta de depilação do que com a intimidade exposta, o influenciador arrancou risadas do próprio advogado.

Veja o vídeo:

"Ficavam falando: 'eita, nem raspou'. Ficavam tirando onda, isso me deixou muito mal, até porque estava cheio de cabelo", contou. Ele disse ainda que tem sido chamado de "caneco cabeludo" nas redes sociais, levando o apresentador a fazer um apelo para que o deboche parasse.



O advogado Rafael Nunes defendeu que seu cliente recebesse uma indenização por ser exposto de tal forma. “Foi exposta sua parte íntima, seu ânus, cheio de pelos. Isso é constrangedor. Ele vai ter filhos. O que ele vai dizer pro filho dele?", disse, também ao vivo.

"Eu vou ter que dizer assim: 'olha, filho, ali naquela época eu tava juntando cabelo pra depois tirar'. É normal", interrompe o influenciador, levando o advogado a cair na risada. Artur diz que não quer mais tirar o vídeo do ar, porque “já está na memória do povo”, mas, após ser convencido pelo repórter, pede a remoção das nudes. “Não chegou em todo mundo ainda”, concluiu.

Vale lembrar que, de acordo com o Código Penal, é crime compartilhar e vazar fotos íntimas de terceiros sem consentimento. A pena pode chegar a 1 ano de detenção.