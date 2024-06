Flamengo oferece aumento ao Gabigol para equiparar quarteto de 2019; entenda

Gabigol vive um momento conturbado no Flamengo. O atacante recebeu uma suspensão por tentativa de fraude no antidoping, foi flagrado usando uma camisa do Corinthians dentro de casa e não tem protagonizado boas atuações em 2024. No entanto, os dirigentes rubro-negros, mesmo assim, ofereceram um aumento salarial ao atacante na nova proposta de contrato. A decisão do clube pegou muitos torcedores de surpresa.

O Flamengo não ofereceu uma valorização financeira por acaso. Afinal, Gabigol fez parte da geração vitoriosa de 2019 e não renovou seu contrato no clube desde então. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, que também foram protagonistas com Jorge Jesus, prolongaram seus vínculos e receberam aumento nos últimos anos. O camisa 99 é o único do quarteto que não passou por esse processo. A informação é do “ge”.

Situação de Gabigol

Assim, os dirigentes rubro-negros acharam justo oferecer uma renovação de contrato e uma valorização salarial ao atacante. O jogador chegou em 2019 por empréstimo da Inter de Milão. Entretanto, depois dos títulos da Libertadores e do Brasileiro, assinou um contrato definitivo na Gávea até dezembro de 2024. O clube pagou cerca de R$ 90,8 milhões pela compra do atleta na época.

O Flamengo ofereceu um contrato até dezembro de 2025, com 50% de aumento salarial. No entanto, Gabigol não gostou do tempo de vínculo. O atacante deseja permanecer na Gávea por um período maior e está se sentindo desprestigiado pelo clube. O jogador vem recebendo sondagens nos últimos dias e pode assinar com um novo time em julho.

Ídolo do Flamengo

Aliás, Gabigol está marcado na história do Flamengo. O atacante, ao todo, conquistou 12 títulos na Gávea: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas. O atacante tem contrato no clube até dezembro de 2024 e pode estar vivendo os seus últimos momentos no Rio de Janeiro.

