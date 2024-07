Turistas são salvos após ficarem perdidos em caverna no Parque da Terra Ronca

Quatro turistas, todos do sexo masculino, foram resgatados no final da manhã desta segunda-feira (1º/7) dentro de uma caverna no Parque Estadual da Terra Ronca após ficarem perdidos no local por um dia inteiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, que realizou a busca, os turistas foram localizados sem ferimentos.

Na tarde de domingo, eles entraram na caverna portando apenas um celular para fazer a iluminação do caminho, sem guias profissionais. Ao cair da noite, os quatro turistas que entraram na caverna não retornaram ao ponto de encontro, e a esposa de um deles chamou o corpo de bombeiros para ajudar na buscas.

Os militares realizaram buscas durante a meia noite de domingo. Na manhã desta segunda-feira as buscas foram retomadas e ao final da manhã os turistas foram localizados.