Paciente morre após acidente com elevador em hospital público do RJ

Um paciente que estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, no Rio de Janeiro, morreu após acidente com um elevador no último domingo (30/6). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve queda e descarrilhamento da porta do elevador. O homem estava acompanhado da equipe médica e permaneceu preso no local por 16 minutos.

"O paciente em questão tinha doença crônica preexistente. Ele tinha acabado de passar por uma reanimação cardiorrespiratória e estava sendo transferido de andar justamente pelo agravamento do quadro. Após o ocorrido, ele foi levado para a sala de trauma, mas acabou falecendo em razão do quadro grave que apresentava", informou a Secretaria de Saúde, em nota enviado ao Correio.

A direção do Hospital Municipal Salgado Filho abrirá uma sindicância para apurar o caso. Novos elevadores foram licitados.



Veja a nota da Secretaria de Saúde na íntegra:

A direção do Hospital Municipal Salgado Filho registrou um grave acidente neste domingo (30), às 12h35, devido à queda e descarrilamento da porta do elevador com um paciente que estava acompanhado com a equipe médica.

Toda a equipe clínica do hospital e de manutenção estava no local e o tempo de permanência no elevador foi de 16 minutos.

A direção do hospital vai abrir sindicância para averiguar o caso no detalhe.

Um novo conjunto de elevadores já foi licitado e a empresa vencedora tem prazo de 30 dias para iniciar os trabalhos. Enquanto isso, uma equipe de manutenção fica à disposição na unidade 24 horas para reparos necessários. Neste momento, dois elevadores estão em funcionamento e a equipe de manutenção segue no local.