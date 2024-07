Ciclista cai em buraco causado por rompimento de tubulação em MG; assista

Uma ciclista e um motociclista foram engolidos por um buraco na avenida José Andraus Gassani, na manhã desta segunda-feira, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O buraco foi se abriu por conta de um rompimento de tubulação de água. A queda da mulher foi registrada pela esposa do motociclista, que havia caído antes no mesmo local.

No vídeo a mulher cita o problema na principal avenida do Distrito Industrial de Uberlândia, quando a ciclista cai no buraco. Ela conduzia a bicicleta pela calçada para evitar a água que escorria pela via.

A testemunha chama o marido e ambos ajudam a vítima, que ficou presa no buraco com a bicicleta. No mesmo vídeo é citado que o motociclista caiu no mesmo local e que a moto estava no fundo do buraco.

Em nota, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) informou que "durante a madrugada foi identificada uma queda drástica na pressão do reservatório de água do bairro do Distrito Industrial. No início da manhã, uma equipe foi enviada para saber o que houve e se deparou com a rede de água tratada rompida na Av. José Andraus Gassani".

A manutenção foi concluída ainda pela manhã, tendo sido iniciado o aterro do local. Ainda durante a tarde, a pasta disse que haverá recomposição do passeio e do meio fio. A respeito da ciclista envolvida no incidente, o Dmae afirmou que quando a equipe chegou, ela já tinha saído do local.

O motociclista recebeu ajuda para retirada do veículo do fundo do buraco e foi orientado a pedir ressarcimento.

Veja o vídeo: