Operação resgata 12 pessoas de trabalho análogo ao escravo

A Polícia Federal, junto com equipes do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, resgatou 12 pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão no Maranhão.

De 17 a 26 de junho, os órgãos realizaram fiscalizações em diversas fazendas nas cidades de São Raimundo das Mangabeiras, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons e São João Dos Patos, após denúncia da existência de trabalhadores em condições degradantes.

Segundo a Polícia Federal, as 12 pessoas resgatadas foram encontradas em fazenda localizada na cidade de São Raimundo das Mangabeiras.

Nas demais fazendas, apesar de não terem sido localizados trabalhadores em condições degradantes ou precárias, a fiscalização constatou o descumprimento da legislação trabalhista, em especial, normas de segurança e saúde no ambiente de trabalho. Os estabelecimentos foram notificados e alguns autuados por descumprimento das normas trabalhistas.