Boi Caprichoso é o grande vencedor do Festival de Parintins 2024

O Boi Caprichoso é o tricampeão do 57º Festival Folclórico de Parintins. A apuração ocorreu nesta segunda-feira (1º/6), no Bumbódromo, palco do embate entre os bumbás, e coroou a 26ª vitória do azul.

O Touro Negro emocionou os torcedores com o tema Cultura - O Triunfo do Povo. Na primeira noite do festival, sexta-feira (28/6), o Boi celebrou culturas plantadas, nascidas e sustentadas por meio da Amazônia Brasileira, no entrelaçar de negros e negras, indígenas, ribeirinhos e ribeirinhas, mestres e mestras da cultura popular local.

Na segunda noite, sábado (29/6), a tradição foi o fio condutor da narrativa e falou sobre as tradições que dão vida ao bumbá. No último dia, domingo (30/6), o Caprichoso levou ao bumbódromo o tema Saberes: o reflorestar das consciências, que exaltou a ancestralidade e os conhecimentos milenares.











O Boi Caprichoso ganhou a primeira noite do festival com 419,8 pontos contra 419,7 do Garantido. Nas outras noites, os bois empataram com 419,8 e 419,7. São julgados 21 itens, entre eles "galera", que avalia a torcida de cada boi. Os dois levaram 60 pontos nesta categoria.

O Touro Negro foi campeão também em 2022 e 2023, consagrando-se tricampeão — a última vez em que o boi tinha conseguido essa proeza foi em 1994, 1995 e 1996.

"Fizemos um lindo espetáculo, agradeço também aos nossos artistas, parceiros, amigos, colaboradores. Vamos comemorar", disse o presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo. "Vi o trabalho que o presidente Fred teve para equilibrar as finanças do boi contrário, embelezaram a Cidade Garantido, conseguiram melhorar a qualidade do espetáculo e a gente só tem a agradecer e parabenizar eles também", completou.

O Festival de Parintins é o maior espetáculo a céu aberto do mundo, que reúne mais de 100 mil pessoas todos os anos. Em três noites, os bois Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho) duelam no bumbódromo, arena que tem o formato da cabeça de um boi. Cada bumbá tem até 2h30 para apresentar um conjunto de 21 itens, em um apresentação com cor, dança e música.