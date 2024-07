Chefe, síndico e embaixador: a rotina do comandante da Estação Antártica

Quando os integrantes da próxima Operação Antártica desembarcarem, em outubro, na estação Comandante Ferraz, vão encontrar a casa arrumada, laboratórios prontos, equipamentos com manutenção em dia e comida quente à mesa. O chefe da estação, capitão de fragata Wagner Machado, está lá desde o ano passado e, neste momento, enfrenta seu primeiro inverno austral. Em um raro dia de tempo aberto, ele conversou com a reportagem por videoconferência. Do lado de fora das instalações, a temperatura girava em torno de 10ºC negativos. Na sala de reuniões, agradáveis 22º positivos.

"Quando recebemos visitantes estrangeiros, eles ficam impressionados com a nossa estação, com nossa capacidade de realizar pesquisa, com nosso desenvolvimento tecnológico. É um nível de conforto que não há nada parecido nas estações que operam aqui, nesta parte da Antártica", conta o capitão Machado.

Em nada a atual estação antártica lembra as instalações anteriores, destruídas no incêndio de 2012. A imponente estrutura retangular projetada pela empresa paranaense Estudio 41, de Curitiba, domina a paisagem gelada. São 4,5 mil m² de área construída (a anterior tinha 2,5 mil m²) divididos em seis setores. A estação abriga 14 laboratórios de pesquisa e monitora remotamente outros três, instalados em pontos isolados da região.

Como chefe e "zelador" da estação, o capitão Machado também cumpre o papel informal de embaixador do Brasil na Antártica, uma terra sem governos, administrada por um consórcio de países, e que sofre grande pressão internacional para que seus recursos naturais possam ser explorados. O Tratado da Antártica, porém, estabelece uma série de restrições para atividades econômicas no continente. O Brasil, historicamente, defende que a região permaneça sob administração coletiva, blindada das pressões geopolíticas.

"O trabalho que fazemos aqui ultrapassa o que a gente faz na Marinha, temos uma visão clara disso. Eu recebi tripulações de navios peruanos, chilenos, equatorianos, colombianos, e a gente tem esse papel de relações exteriores aqui na Antártica. A Antártica não tem dono. O espírito é de colaboração, de apoio a qualquer militar ou pesquisador que venha até aqui, na estação".